[VÍDEO] Els docents, protagonistes de la segona fase de la campanya 'Tots som referents lingüístics. No t’excusis!'

Els docents són els protagonistes de la segona fase de la campanya 'Tots som referents lingüístics. No t'excusis!', una iniciativa que ja ha aconseguit més de 31.000 signatures i que està impulsada per la Plataforma per la Llengua i pels sindicats SEPC, USTEC-STEs i Intersindical-CSC.

La nova fase de la campanya, que tot just arrenca, vol sensibilitzar els docents del seu rol com a referents lingüístics d'infants i adolescents i donar-los eines perquè siguin exemplars en els usos lingüístics. Per això, la nova fase de la campanya inclou la publicació d'una guia amb consells específics per als docents i la difusió per xarxes socials de vídeos en clau d'humor protagonitzats per l'actor Raul Roco, conegut per fer vídeos virals interpretant el personatge d'una professora.

Els infants i adolescents són el grup social en què més s'ha fet palès el retrocés del català i la campanya parteix de la idea que tothom, individualment, actua de referent lingüístic davant seu. Especialment les famílies, el personal docent, els entrenadors esportius i els monitors de lleure i de menjador, que són els actors que més hi estan en contacte. Juntament amb l'administració, són els protagonistes de les cinc fases de la campanya.

Si bé la primera fase de la campanya posava el focus en les actituds lingüístiques dels familiars dels més joves, ara els al·ludits són els docents. A partir d'avui es començaran a difondre a les xarxes socials uns vídeos breus en què l'actor Raul Roco, interpretant el paper d'una mestra, denuncia a través de l'humor algunes de les males pràctiques lingüístiques als centres educatius i anima tots els docents a comprometre's amb el català i a signar la campanya 'Tots som referents lingüístics. No t'excusis!'.

Entre les situacions que s'hi denuncien, la incorporació a les aules de tauletes configurades en castellà, la poca presència de documents actualitzats en català a les biblioteques escolars, l'actitud lingüística dels docents que parlen en castellà amb les famílies dels alumnes o amb estudiants d'origen estranger, la manca d'atenció a la llengua oral o l'incompliment dels plans lingüístics de centre, tolerat pels inspectors del Departament d'Educació.

Una guia amb consells específics perquè els docents siguin referents lingüístics

A més de la difusió d'aquests vídeos, en aquesta segona fase la campanya també ha publicat una petita guia dirigida als docents per oferir-los consells i proporcionar-los eines i recursos perquè siguin exemplars en els usos lingüístics i treguin partit del seu rol com a referents per a infants i adolescents. La guia, es pot trobar al web de la campanya i també s'ha enviat a gairebé 4.600 centres educatius públics i privats de Catalunya, entre llars d'infants, escoles, instituts i centres d'educació especial.

El document anima els docents a predicar amb l'exemple i a parlar sempre en català amb l'alumnat dins i fora de l'aula, i de manera correcta. A més, també els convida a crear situacions en què els alumnes hagin de parlar en català entre ells, a vetllar pel compliment de la immersió lingüística al centre i a analitzar el perfil sociolingüístic de l'alumnat per planificar una intervenció educativa adequada.

La guia també proposa accions concretes per fer dins i fora de l'aula i ofereix una llista amb recursos informàtics i audiovisuals en català. Tampoc hi falten les propostes de Plataforma per la Llengua: els grups de conversa, el servei de queixes, les aplicacions CatalApp i Apparella't o el portal www.jocsijoguines.cat.

La campanya 'Tots som referents lingüístics. No t'excusis!' s'allargarà durant tot el curs escolar i, a través de guies i d'activitats, proporcionarà més eines per empoderar lingüísticament tota la població i, especialment, els actors que estan més en contacte amb els infants i els adolescents. De moment, ja té més de 31.000 adhesions, però necessita el suport de tothom per aconseguir revertir la tendència dels últims anys i fer que el català sigui la llengua de referència dels nostres infants i adolescents. Podeu signar la campanya, aquí.