El doctor Rafel Ramis, de la UIB, demostra un nou origen de la noció d'ideologia

El doctor Rafel Ramis Barceló, catedràtic d’Història del Dret i de les Institucions i subdirector de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha publicat recentment a la revista Gregorianum un article que vol mostrar que la noció d’ideologia no va ser encunyada per Destutt de Tracy, en el marc de la Revolució Francesa, com sempre s'havia dit, sinó que ja es troba en quatre obres filosòfiques escrites per jesuïtes de l'Europa Central a la segona meitat del segle XVIII. En aquestes obres, la ideologia formava part de la lògica, reemplaçant la simplex aprehensio com a primera operació de la ment. L’objectiu d’aquests jesuïtes era intentar una convergència amb la filosofia moderna.

En aquest article, l’autor estudia l'itinerari de la formació històrica del concepte des de la noció d'idealogia a la d’ideologia, i les diferències entre el concepte d'ideologia de Destutt de Tracy i el d’ideologia a l’escolàstica. Tot això mostra un període completament desconegut en la història de la noció d’ideologia, que il·lumina la recepció fins avui.