[VÍDEO] Despleguen una gran pancarta a la Universitat de Lleida en suport de Pablo Hasél

Aquest dimecres han desplegat una pancarta al Rectorat de la Universitat de Lleida en suport a Pablo Hasel, amb el missatge de 'Hasel Llibertat'. Just quan fa un any que va entrar a la presó, s'ha duit a terme aquesta acció al lloc on el músic es va tancar amb diversos activistes abans de ser empresonat.

Avui, 16 de febrer, el rectorat desperta amb una pancarta per reclamar la llibertat immediata de Pablo Hasél, ja que fa 1 any, l'estat espanyol el va segrestar.



Davant dels cops repressius, la lluita pic.twitter.com/2UjkZRiIJW — Llibertat Pablo Hasel (@LlibertatHasel) February 16, 2022

El grup de suport Llibertat Pablo Hasel ha fet una crida a manifestar-se aquest dissabte 19 de febrer. «Sortim als carrers per exigir la seva llibertat, així com la de la resta de presos polítics antifeixistes», han reclamat a través de les xarxes socials.