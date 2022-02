[VÍDEO] El nou president del Consell per la República no s'haurà de desvincular del seu partit polític

L'Assemblea de Representants del Consell per la República ha aprovat aquest diumenge el seu reglament de funcionament, amb 101 vots a favor, el 89,38%. Durant el debat, dividit en quatre blocs, s'han votat 34 esmenes, de les quals, tot i els torns de defensa i les rèpliques, no se n'ha aprovada cap.

Un dels punts més importants era si finalment l'Assemblea exigiria al candidat a presidir la institució que es desvinculés de la direcció o la militància en algun partit polític, tot pensant en la possible reelecció de l'actual president del Consell, Carles Puigdemont. Sobre el tema, s'havien fet tres esmenes, de les quals una ha estat retirada per qui la va presentar i les altres dues refusades per la majoria de representants.

Puigdemont, durant la sessió, ha recordat que encara no és candidat a res, però també que dins l'executiva de Junts no hi té cap funció; així com en cas que hi hagués conflicte, el Consell era més important. Finalment, s'han emès 91 vots en contra d'exigir que el president del Consell s'hagi de desvincular de cap partit, 13 vots a favor i 9 abstencions.

Altres propostes han estat «sobre la no admissió del Tribunal Suprem del Regne d'Espanya del recurs de cassació presentat per la Generalitat a la sentència del TSJC núm. 520/2020», la qual ha estat refusada. O, per altra banda, la de crear una nova comissió dedicada als «Drets Històrics»; aquesta, en canvi, ha estat aprovada amb 100 vots, més del 90%.

El nou president serà elegit a principis de març, quan es convoqui un nou ple de l'Assemblea, d'entre els diferents candidats que s'hagin presentat.