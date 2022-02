El Tribunal Constitucional espanyol anul·la l'acord a favor de l'autodeterminació i l'amnistia dels presos del Parlament català

El Tribunal Constitucional espanyol ha anul·lat els acords de la mesa del Parlament català del 25 de setembre de 2019 en què es van admetre a tràmit les propostes d'ERC, Junts i la CUP a favor de parlar sobre l'autodeterminació i l'amnistia dels presos. En aquest sentit, estima el recurs d'empara presentat per Ciutadans, resolent que es va vulnerar el seu dret a exercir les seves funcions representatives.

El tribunal assenyala que es varen vulnerar els articles 23.1 i 23.2 de la Constitució espanyola, referents al dret a exercir les funcions representatives, el qual està connectat amb el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics a través dels seus representants. Així i tot, la sentència no ha estat unànime.

Per això, el TC espanyol ha declarat la nul·litat dels acords de la mesa, pels quals va qualificar i va admetre a tràmit les propostes de resolució; aquests eren 'Un acord per a l'autodeterminació, l'amnistia i els drets civils i polítics', de la CUP, i 'Per una resposta de consens sobre la sentència del judici del procés', impulsat per ERC, Junts i la CUP. També declaren nul·la la decisió de la mesa de desestimar la petició de reconsideració dels grups unionistes, presa el 26 de setembre del 2019.