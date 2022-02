El Comitè de Suport a l'Anna Gabriel de Gràcia ha organitzat una manifestació per a reclamar el retorn de l'exiliada: «Tornem als carrers pel retorn de les exiliades. Per la llibertat de les preses. Per la fi de la repressió. Per l'amnistia».

La manifestació serà el 18 de febrer a les 19 hores a la plaça Vila de Gràcia. Just aquest mes de febrer es compleixen quatre anys des que Anna Gabriel va partir a Suïssa a exiliar-se.