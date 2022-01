Arxivades les denúncies interposades a Aragonès i a Cambray per la seva reacció davant l'obligació d'impartir el 25% de les hores en castellà

La Fiscalia Superior de Catalunya ha arxivat les diverses denúncies interposades contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació, Josep González Cambray, per la reacció a la sentència del TSJC, la qual obliga a impartir el 25% de les hores en castellà. Segons ha anunciat, aquestes no suposen ni delicte de prevaricació, ni desobediència, ni amenaces o coaccions.

El 26 de novembre, l'associació Hablemos Español va interposar una denúncia davant la fiscalia contra el Cambray per la circular que va enviar als directors de centres educatius. Segons l'entitat, la intenció de Cambray era que els directors desacatessin les sentències judicials, cosa que suposaria un delicte de prevaricació i de discriminació en la prestació d'un servei públic. Per altra banda, el 9 de desembre el sindicat ultradretà Manos Limpias també va denunciar davant de la fiscalia tant a Cambray com a Aragonès, pels mateixos fets, considerant-los culpables d'un delicte d'intent de desobediència i un altre de coaccions i amenaces.

El fiscal superior, Francisco Bañeres, ha redactat els fets cronològicament des de la primera sentència del desembre del 2020 del TSJC fins a la setmana passada, concloent que cap fet evidencia indicis d'un delicte d'amenaces i coaccions per part de Cambray o Aragonès, i assegura que els Mossos i la Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona investiguen els missatges contra la família de Canet. A més a més, tampoc veu prevaricació en la carta de Cambray als directors de centres educatius, ja que els recordava que eren els responsables de cada projecte lingüístic i no es pot considerar una ordre administrativa o executiva; «més enllà d'una sèrie de proclames de caràcter polític, és absolutament inútil i no produeix cap efecte en l'àmbit administratiu», ha concretat.

Finalment, considera que el delicte de desobediència respecte a la sentència del TSJC només el podrien cometre els directors dels centres, responsables dels projectes lingüístics, i no els dirigents polítics. Per tot això, el Ministeri espanyol públic considera que no hi ha indicis de cap dels delictes denunciats i arxiva el cas, tot i que també dona la possibilitat als denunciants de portar el cas directament als jutjats.