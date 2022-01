Es neguen a atendre una clienta al·legant que no entenen el català i, a més, l'acusen de vulnerar els drets lingüístics de la dependenta

Una ciutadana barcelonina, Montse Ortiz, ha denunciat mitjançant el seu compte de Twitter que ha patit una discriminació lingüística a la secció de parafarmàcia de les perfumeries Primor del carrer Pelai de Barcelona.

Ortiz explica que la dependenta es va negar a atendre-la «perquè no entenia el que li estava demanant. Al·legava que com que l’empresa és malaguenya no tenia cap necessitat d’entendre el català». A més, la treballadora també va voler remarcar que en els 13 anys que fa que viu a Catalunya mai s’havia trobat en aquesta situació.

La clienta va demanar el full de reclamacions i es va trobar davant una situació encara més surrealista: «Vaig demanar el full de reclamacions i per acabar-ho d’adobar l’encarregat em va dir que jo també estava vulnerant els drets lingüístics de la dependenta per demanar ser atesa/entesa en català».

Per acabar el missatge de denúncia, Ortiz ha destacat que la consciència lingüística dels catalanoparlants és «indispensable per denunciar i fer visible el supremacisme lingüístic del castellà. Omplir fulls de reclamació pot descoratjar perquè li has de dedicar un temps que no és agradable, però tenim tot el dret i la responsabilitat de fer-ho».