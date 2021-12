Nova victòria de Valtònyc: la justícia belga no l'extradeix a Espanya

Bèlgica no extradirà Josep Miquel Arenas, Valtònyc, a Espanya. Així ho ha decidit el Tribunal d’Apel·lació de Gant aquest dimarts.

La justícia belga ha tombat l’euroordre emesa per l’Audiència espanyola, que el reclamava per una condemna de tres anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons.

Espanya volia extradir-lo per injúries a la Corona, enaltiment del terrorisme i amenaces, però cap d’ells ha estat acceptat.

La defensa del raper confiava que es rebutjàs l'extradició, com ja va passar en primera instància. Al setembre, el Tribunal d'Apel·lació va ajornar la decisió perquè tenia dubtes sobre la vigència del delicte d'injúries a la Corona i va demanar al Tribunal Constitucional belga que es pronunciàs.

En una sentència inèdita, el Constitucional belga va respondre que el delicte d'injúries a la Corona ha perdut el sentit i va abolir el delicte de l'ordenament jurídic belga. Ara, tres anys i mig d'exili després, Valtònyc suma una nova victòria judicial contra Espanya.