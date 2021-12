Nicolau Dols, nou president de la Secció Filològica de l'IEC per als pròxims quatre anys

El catedràtic de filologia catalana de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Nicolau Dols, ha estat nomenat president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). D'aquesta manera, pren el relleu de Ramon Sistac, i gestionarà la secció els pròxims quatre anys.

També formaran part del seu equip la doctora en filosofia i lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Mila Segarra com a vicepresidenta; així com la doctora en filologia catalana, en l’especialitat de lingüística catalana, per la Universitat de Barcelona (UB) Mercè Lorente, al càrrec de secretària. I, també, la doctora en filologia catalana a la Universitat de València (UV) Maria Josep Cuenca com a tresorera.

Des de dia 1 de setembre, quan va començar el mandat de Teresa Cabré com a presidenta de l'IEC, Sistac havia exercit de president en funcions.