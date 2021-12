Filmin guanya el Premi de Comunicació Muriel Casals pel tractament del català «en pla d'igualtat a la resta de llengües»

Òmnium Cultural ha atorgat el Premi de Comunicació Muriel Casals a la plataforma audiovisual Filmin, durant la Nit de Santa Llúcia. L'entitat els ha seleccionat pel tractament del català «en pla d'igualtat a la resta de llengües» i la seva «potència com a producte audiovisual en el complicat context actual».

«És una clara demostració que, si el projecte és bo, es pot fer negoci normalitzat en català», ha constatat el jurat. Aquest estava integrat pel vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, el lingüista Sebastià Serrano, l'editora Núria Iceta i els periodistes Sara Gonzàlez, Àlex Gutierrez, Odei A.-Etxearte i Albert Sàez.

L'entrega de premis

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha afirmat en un comunicat que «és un orgull reconèixer l'esforç i la professionalitat d'aquesta plataforma per haver decidit no agafar el camí fàcil, pel seu compromís amb el cinema i les produccions independents, i sobretot per defensar la llengua catalana davant d'aquells que la voldrien invisibilitzada». El guardó es lliurarà passat demà, durant la 71a Festa Òmnium de les Lletres Catalanes-Nit de Santa Llúcia, que es farà al Teatre Nacional de Catalunya.