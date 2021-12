ERC i el Govern espanyol continuen negociant una «fórmula equilibrada» dins la nova llei de l'audiovisual

Una setmana després que el Govern espanyol donés per fet que les quotes no es podrien imposar a les grans plataformes com Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney+, els negociadors de l'executiu i d'ERC intercanvien propostes. La idea d'ara, segons fonts de l'executiu espanyol, és trobar una «fórmula equilibrada» per introduir la producció, doblatge i subtitulació del català, el basc i el gallec a la nova llei de l'audiovisual i, de retruc, resintonitzar amb ERC, un soci preferent al congrés espanyol.

Ara per ara, segons han explicat, el Govern espanyol treballa perquè hi hagi «elements de tota mena». «Hi estem treballant. Hi ha papers sobre la taula i cal veure'ls», han apuntat. Però no han volgut revelar més detalls de la seva proposta.

Altres fonts de l'executiu espanyol assenyalen que no hi ha cap dubte que la relació amb ERC es reconduirà. Els republicans van renunciar a presentar una esmena a la totalitat al pressupost espanyol, que s'ha de tramitar aquesta setmana al senat. Fonts de l'entorn del president espanyol apunten també que disposen de fortalesa i de suports suficients per acabar la legislatura actual.