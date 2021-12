'Pantailak Euskaraz': una crida a favor de l'audiovisual en èuscar

Trenta-cinc entitats del món educatiu, cultural, audiovisual i lingüístic basc han presentat a Durango un manifest a favor de l'audiovisual en èuscar, sota la iniciativa 'Pantailak Euskaraz'. Arran de la nova Llei General de l'Audiovisual i davant de la presència cada vegada menor de l'èuscar en el món audiovisual, demanen als partits de treballar per a promoure i difondre la producció audiovisual en èuscar i potenciar el doblatge i la subtitulació de qualitat.

De la mateixa manera que ja feren entitats cíviques i culturals, instant les forces polítiques a incloure com a principi bàsic el reconeixement, defensa, garantia i promoció de la pluralitat lingüística, aquest manifest presenta diverses propostes: transparència i ampliació del finançament públic del sector audiovisual en basc, un reforç d'EITB, la televisió pública basca, per a convertir-la en un instrument per a la normalització de la llengua; a més a més de la creació d'una plataforma de difusió en èuscar, garantir i incrementar la presència de l'èuscar en les diverses plataformes de difusió, crear lleis pròpies de cinema i audiovisuals, garantir i promoure la presència de l'èuscar als videojocs i plataformes creatives, crear un consell audiovisual propi en cada administració territorial i oferir continguts en èuscar des de les cadenes de televisió públiques espanyoles i franceses.

Dins d'aquestes propostes, destaquen algunes propostes més concretes. Per exemple, la d'incidir en la nova Llei General de l'Audiovisual de l'Estat espanyol per a establir quotes mínimes al basc, tant per a la producció com per al nombre de continguts doblats i subtitulats al basc dels catàlegs, incloent-hi també els de les grans plataformes: Netflix, HBOmax, Disney+ i AmazonPrime Vídeo. Les propostes també parlen de lleis de cinema pròpies per a garantir un percentatge significatiu de les projeccions de cinema en basc a través de doblatges i subtítols.