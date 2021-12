El 43,1% dels catalans creu que el procés d'independència acabarà amb un acord amb Espanya per a dotar Catalunya de més autogovern

L'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) ha publicat aquest dijous el Sondeig d'Opinió Catalunya 2021.

Ni els indults ni la taula de diàleg han canviat la voluntat de la majoria de la societat catalana de celebrar un referèndum d'independència. Així queda recollit en els resultats del Sondeig d’Opinió Catalunya de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) corresponent al 2021 que s'ha fet públic aquest dijous, en el qual el 66,5% d'enquestats —d'un total de 1.200— s'han mostrat a favor d'un referèndum i només el 26,9% s'hi oposen. El 5,2% dels preguntats no saben què respondre i l'1,4% no ha contestat.

Un percentatge gairebé exacte, el 66,6% dels enquestats, es mostra a favor de l'amnistia per als encausats del procés independentista, mentre que només el 23,9% hi està en desacord.

Respecte al Procés, el 43,1% opina que acabarà amb un acord per ampliar l'autogovern i el 29,8% simplement amb l'abandonament. El 29,3% dels catalans voldrien que el Procés acabi «amb la independència de Catalunya», mentre que el 46,3% vol que s'arribi a un «acord amb Espanya per dotar a Catalunya de més autogovern», una opció que guanya pes.

Segons l'estudi, el 52,9% dels consultats prefereixen que Catalunya segueixi sent una part de l'Estat espanyol, mentre que el 39,4% vol que sigui un Estat independent. Ara bé, entre els consensos majoritaris de la societat catalana, dos terços dels catalans veurien bé que a la taula de diàleg entre governs s'acordés la celebració d'un referèndum, el mateix volum que també veuria bé l'amnistia per a totes les persones encausades durant el Procés, amb un percentatge similar. Encara és més ampli el suport a un acord per augmentar les competències de la Generalitat (72,2% a favor) o millorar el finançament autonòmic (82,0%). S'ha de dir, però, que hi ha més catalans que creuen que la taula no servirà per assolir un acord per resoldre el conflicte que els que opinen que sí que ho farà.