[VÍDEO] PSOE i PP rebutgen al Senat una moció per la reciprocitat de les televisions dels Països Catalans

La Comissió d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Senat ha rebutjat aquest dimecres la moció de Compromís per la qual s'instava el Govern espanyol a l'adopció de determinades mesures per a aconseguir la reciprocitat dels mitjans de comunicació catalans, balears i valencians, pels vots en contra del PP i el PSOE. Per tant, l'opció que tenen ara al País Valencià és utilitzar el múltiplex digital de cobertura autonòmica, MAUT, el qual permet augmentar el nombre de canals, i la mateixa tecnologia que a les Balears ha permès recuperar TV3, tot i que amb limitacions de continguts.

«Que territoris amb la mateixa llengua no puguen compartir televisió no té cap sentit i contravé la Carta Europea de Llengües Minoritàries» ha declarat el senador de Compromís, Carles Mulet. A més a més, també ha volgut recordar que la llei espanyola de l'audiovisual estableix que dues comunitats limítrofes poden acordar bilateralment la reciprocitat de les emissions de televisió per raons lingüístiques i culturals.

Tot això prové després que el 2007 l'administració valenciana multés i precintés «els repetidors que l'entitat Acció Cultural tenia pel territori per a portar el senyal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals al llarg del País Valencià», ha explicat el senador. Les tres autonomies van signar acords de reciprocitat el 2013, però l'administració valenciana va apostar per demanar més espai radioelèctric al Govern espanyol. A més a més, el desembre del 2012 el Tribunal Suprem va dictar una sentència que avalava que l'emissió de TV3 al País Valencià era una activitat lícita, però que requeria una reforma del marc jurídic vigent per tenir una cobertura normativa; i des del 2016, que el Consell de la Generalitat Valenciana va sol·licitar un altre múltiplex, Madrid ha mantingut la seva negativa.