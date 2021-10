Josep Costa es querellarà contra la jutgessa del TSJC per detenció il·legal

L'exvicepresident del Parlament de Catalunya Josep Costa ha estat detengut aquest dimecres per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Costa estava citat a declarar davant d'aquest tribunal el 15 de setembre per la causa oberta contra la mesa del Parlament per desobediència al Tribunal Constitucional però no es va presentar i ara l'han detengut per a dur-lo a declarar.

L'acusació de desobediència el pretén castigar, juntament amb l'expresident Roger Torrent i els exmembres de la mesa Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, per haver permès el debat de resolucions parlamentàries en favor de l'autodeterminació i de la reprovació del rei espanyol.

Costa ha passat el matí al calabós del TSJC després d’haver estat detengut pels Mossos d’Esquadra i a les 14.30 ha comparegut davant la jutgessa Maria Eugènia Alegret. L'exvicepresident s'ha negat a declarar i ha pres mesures al respecte.

«He demanat poders per a recusar la magistrada. L’existència d’un plet pendent amb un jutge és una causa de recusació i així ho he fet constar. La magistrada a insistit en procedir a fer la meva declaració, que no s’ha fet perquè l’he recusat per òbvia falta d’imparcialitat. Ara, abans que res formalitzaré la querella criminal per detenció il·legal contra la magistrada, perquè ha estat desproporcionada, innecessària i sense base legal. El judici per desobediència es pot fer sense la meva presència, i si se’m pot jutjar sense ser-hi present quina necessitat hi ha de portar-me davant d’un tribunal del qual he dit que no reconec la seva jurisdicció», ha declarat Costa.