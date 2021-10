Manifestació a Perpinyà a favor d'un col·legi-liceu que vol fer La Bressola i que l'Ajuntament bloqueja

Milers de persones han sortit al carrer aquest dissabte a Perpinyà per protestar contra el bloqueig per part de l'Ajuntament de la ciutat, presidit per un batle d'extrema dreta, en el projecte de col·legi-liceu que vol tirar endavant La Bressola.

Els manifestants han protestat contra el govern de l'ultradretà Louis Aliot que ha impedit la compra del monestir de Santa Clara, on havia d'anar el nou centre d'ensenyança en català, fent ús del dret a retracte.

Els manifestants hi veuen un atac directe al català i demanen a la justícia francesa que els doni empara a través dels dos recursos que han presentat. «L'Ajuntament hauria d'estar orgullós que Perpinyà tengui un col·legi-liceu en català, com a Baiona el tenen en basc», diu la directora general de la Bressola, Eva Bertrana.

Aquests dies circula un manifest en el qual es demana que no s’aturi un projecte de servei públic com un centre d’ensenyament en català: «És absolutament incomprensible. Quin problema hi ha amb la Bressola? Quin problema hi ha amb l’ensenyament en català?».

Reivindiquen, també, que l’ensenyament immersiu en català mereix un centre d’educació secundària i demanen el suport de tothom per a fer-ho possible. «No hi ha cap situació que faci més mal al cor que la de no poder respondre a la demanda d’una família que vol escolaritzar el seu nin o la seva nina en català», diuen.