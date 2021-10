Diada del País Valencià: la manifestació del 9 d'Octubre esdevé un clam antifeixista

El País Valencià ha tornat a viure, aquest 9 d'octubre, una jornada de reivindicació. Si al dematí era el torn de l'acte institucional de la Diada, presidit per Ximo Puig, aquest horabaixa ha estat el torn de les manifestacions reivindicatives.

La manifestació de l'esquerra independentista ha partit a les 18.00 hores del carrer Xàtiva i la de la Comissió Nou d'Octubre ha partit de la plaça Sant Agustí a la mateixa hora.

La marxa de la Comissió Nou d'Octubre, que duia per lema 'País Valencià antifeixista', ha congregat milers de persones. S'hi han pogut veure nombroses senyeres i estelades. A més, al final de la marxa, s'han sentit crits en defensa de la independència.

Sigui com vulgui, la marxa també ha estat marcada per l'enorme dispositiu policial de la Policia Nacional espanyola (que en alguns moments ha encapsulat els manifestants) i per la presència de grupuscles ultraespanyolistes. Alguns antifeixistes han plantat cara, en diversos moments de la mobilització, als ultres d'extrema dreta. A més, la Comissió Nou d'Octubre ha obligat la Policia espanyola a retirar una bandera espanyola del monument de Jaume I.

Tot i això, la manifestació ha estat un encert i ha evidenciat la força mobilitzadora del País Valencià. Una flama que no s'extingeix.

Solidaritat dels Països Catalans

Finalment, cal destacar que a la manifestació també hi han participat una delegació de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) que duien una pancarta en defensa de la reciprocitat dels mitjans audiovisuals en català.