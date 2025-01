«Assassí, ves a El Ventorro», escridassen a Mazón a l’Hospital Clínic de València

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha visitat el nou edifici de consultes externes de l’Hospital Clínic de València aquest dimarts, al costat del conseller de Sanitat, Marciano Gómez.

Novament, en la seva arribada, ha estat rebut amb crits de ciutadans que li recordaven la seva gestió durant la dana, amb crits com ara «assassí, ves a El Ventorro», en referència al restaurant on va dinar el dia de la catàstrofe i va estar incomunicat durant hores, eludint les seves responsabilitats, o crits de «dimissió». També escridassen a Gómez i recalquen que la seva visita és una «manca de respecte» per a les víctimes i per als treballadors de l'hospital.

Justament aquest dimarts, més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià han anunciat que es mobilitzaran el primer de febrer en una nova manifestació per a demanar la dimissió del president de la Generalitat Valenciana per la mala gestió de la dana.