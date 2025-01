La fiscal avala que la policia infiltrada a Girona i Salt obtengués informació a partir d’una relació sentimental fingida

La fiscal justifica que l’agent de policia que es va infiltrar als moviments independentistes de Girona i Salt, Maria Isern, mantengués una relació sentimental amb l’activista Òscar Campos per obtenir informació. En un escrit que ha enviat al jutjat, subratlla que l’agent no va fer servir mitjans «il·lícits» per ser parella de Campos i que, precisament, amb aquesta relació «va aconseguir de fer l’acostament que li havia estat encarregat per a poder complir la missió d’obtenir informació».

A més, tot i que la llei no reguli expressament la figura «d’agent infiltrat per a obtenir intel·ligència criminal», la fiscalia sí que creu que la legislació empara que fes servir aquesta «tècnica» i ocultés la seva identitat.

«En aquest cas es trobaria, per exemple, l’agent infiltrat per a obtenir intel·ligència criminal, sense que això es faci amb la finalitat d’obtenir proves per un procediment penal», diu la fiscal. Per això, demana al jutjat que inadmeti la querella contra l’agent per tortura, lesions psíquiques i revelació de secrets.

El documentari Infiltrats, de TV3 i la Directa, que repassa com van infiltrar-se quatre agents de la policia espanyola en moviments socials dels Països Catalans, va destapar una conversa inèdita enregistrada per Òscar Campos amb Maria Isern, en què ell li diu que l’han enxampada. Isern manté la manipulació psicològica i intenta capgirar els fets, tot i haver estat descoberta.