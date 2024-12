Sis mesos des de l’aplicació de la llei d’amnistia: la meitat d’amnistiats són policies

Alerta Solidària denuncia que el balanç de les amnisties que s’han concedit d’ençà que la llei d’amnistia va entrar en vigor, fa sis mesos, és pobre per a l’independentisme.

Segons les dades que ha pogut contrastar l’organització antirepressiva de l’Esquerra Independentista dels Països Catalans, de les 193 amnisties que han estat concedides, 96, un 49%, han estat a agents policials. La resta d’amnisties les han donades a 84 manifestants i activistes i a 13 polítics i càrrecs públics.

La policia no ha obtingut cap "no" en les seves demandes d'amnistia. Per contra, 28 manifestants i 23 polítics sí que han vist com se'ls ha vetat l'aplicació de la llei de l'oblit penal.

Com a estadi intermedi, entre el sí i el no, les derivacions a tercers tribunals, en forma de qüestions sobre la constitucionalitat de la Llei o el seu encaix en el dret de la Unió Europea, s'han aplicat per a 15 manifestants o activistes i per a 52 polítics o càrrecs públics.

Entre els "no" imposats als manifestants i activistes hi ha casos molt diversos com n’Abel Mora, empresonat des del 30 de maig, en Joel, l'informàtic a qui demanen 18 anys de presó, o els quatre antimonàrquics de Santa Coloma de Farners.