[VÍDEO] Una embarcació de la Guàrdia Civil envesteix una llanxa de migrants a Melilla

La Guàrdia Civil ha volgut impedir aquest diumenge l'entrada de quatre persones migrants que viatjaven en una llanxa a la costa de Melilla. Amb una embarcació, els agents han perseguit la llanxa uns quants metres fins que han acabat passant-hi per sobre. L'acció ha portat una ONG magribina a reclamar una investigació per la possible mort d'un dels seus ocupants.

Després de la publicació en xarxes socials d'un vídeo en què es veu una embarcació de la Guàrdia Civil perseguint una zodiac, i en una de les maniobres passa per sobre d'aquesta, caient al mar un dels ocupants de la llanxa, les versions tant de la Delegació del Govern espanyol a Melilla com de l'Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH) de Nador difereixen.

Un portaveu de la Delegació del Govern espanyol ha assegurat que a l'actuació policial per a impedir l'entrada dels migrants «no hi ha hagut cap ferit». En canvi, l'AMDH de Nador ha sol·licitat una investigació sobre els fets ocorreguts en aigües de Melilla després d'assegurar que un dels ocupants podria haver mort per l'actuació de la Guàrdia Civil.