ANC: «ERC ha retornat a la política fracassada dels governs tripartits»

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha emès un comunicat aquest dilluns per exposar el posicionament del seu Secretariat Nacional respecte a l’acte de retorn del president Puigdemont i la investidura de Salvador Illa.

Puigdemont va anunciar el seu retorn per assistir al ple d'investidura de Salvador Illa, desafiant l'ordre de detenció del Tribunal Suprem espanyol, i l'ANC va sumar-se a un acte unitari per rebre'l el 8 d'agost. El retorn de Puigdemont va anar marcat per un desplegament policial significatiu, amb l'operació Gàbia destinada a capturar-lo, que va generar una gran atenció mediàtica i va eclipsar la sessió d'investidura de Salvador Illa. «Una policia democràtica hauria garantit l’assistència del MHP Carles Puigdemont al ple com a cap de l’oposició, elegit per centenars de milers de votants. En canvi, per impedir-ho, el conseller d’Interior i els alts comandaments dels Mossos d’Esquadra van convertir el Parlament de Catalunya en un búnquer fortificat», han lamentat des de l'ANC.

Tot i això, Puigdemont va evitar ser arrestat i l'ANC ha volgut destacar «l’orgull que ens suposa haver vist milers de persones decidides en un acte pacífic de protesta absolutament memorable, que referenda la persistència de l’existència del moviment civil organitzat independentista. Al mateix temps, reconeixem que ens hauria agradat mantenir més informades les nostres bases durant tot el dia, però la naturalesa dels fets feia que no es pogués disposar d’informació suficientment clara», han matisat.

Pel que fa a la investidura d'Illa, l'ANC ha acusat la direcció d’ERC de «culminar el seu trencament amb l’estratègia unitària seguida des de la sentència de 2010 del Tribunal Constitucional contra l’Estatut. ERC ha retornat a la política fracassada dels governs tripartits, a l’aliança amb el PSOE, Sumar i les seves respectives sucursals a Catalunya». L'Assemblea preveu que aquesta estratègia tornarà a fracassar, perquè no permet afrontar «els grans reptes nacionals, econòmics i socials del nostre país en el món globalitzat del segle XXI».

En definitiva, l'organització considera que el retorn del president Puigdemont i la mobilització del dia 8 d’agost de 2024 ha beneficiat tot el moviment independentista essent «un gran pas per dinamitar l’intent de normalització institucional, política i social que persegueix la llei d’amnistia i la votació de Salvador Illa com a nou president de la Generalitat».