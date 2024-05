El Congrés espanyol aprova la Llei d’Amnistia

El Ple del Congrés espanyol ha donat suport aquest dijous amb majoria absoluta a la Llei d'Amnistia aixecant així el veto del Senat i donant llum verda definitiva a la seva aprovació, de manera que la norma s'envia al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per a la seva publicació i entrada en vigor. Una vegada publicada al BOE, la Llei quedarà en mans dels jutges espanyols, que seran els encarregats d’aplicar-la.

La Llei ha reunit el suport de 177 diputats del PSOE, Sumar, Podem, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i l'exministre José Luis Ábalos, davant dels 172 en contra del PP, VOX, Coalició Canària i UPN. No ha participat en la votació, ni telemàticament, la diputada de Podem Martina Velarde, a causa d'un problema personal.

El debat de l’amnistia ha estat marcat per l'intent de l'extrema dreta de VOX de rebentar la sessió amb insults i crits. Com ha demanat el PP, la votació ha estat pública i per crida, amb els diputats posant-se drets per a anunciar el seu vot a viva veu.