El Congrés espanyol aprova la Llei d’Amnistia

El Ple del Congrés espanyol ha aprovat aquest dijous per majoria absoluta la proposició de llei d'Amnistia. El text ha estat remès al Senat per acontinuar-ne la tramitació.

Hi ha hagut dues votacions, una electrònica per a aprovar el dictamen i una segona, en què es requeria un mínim de 176 vots atès que és una llei de rang orgànic. A petició del PP, aquesta votació clau ha estat pública i per crida, amb els diputats posant-se drets i cridant el seu vot a viva veu.

Però en les dues votacions el resultat ha estat el mateix, sense que hi hagués sorpreses: 178 vots a favor del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, Podem, BNG i el diputat José Luis Ábalos, i 172 en contra del PP, VOX, Coalició Canària i UPN.

Aprovada la llei al Ple, la iniciativa s'enviarà al Senat espanyol perquè continuï el seu recorregut. El PP té majoria absoluta a la Cambra Alta i pensa retardar al màxim els tràmits. En qualsevol cas, no ho podrà fer més de dos mesos ja que aquest és el límit que estableix la Constitució espanyola, de manera que l'entrada en vigor es calcula per a finals de maig.