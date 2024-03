Sanitat estudia la gratuïtat del preservatiu davant l'augment de les ITS

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha anunciat que el seu departament està estudiant la possibilitat de finançar els preservatius en el Sistema Nacional de Salut, sent gratuït «per a aquelles franges d'edat joves amb menor poder adquisitiu i que presenten increments importants en les taxes d'infeccions de transmissió sexual (ITS)».

«No té sentit que es cobreixi una vacuna per evitar una infecció, però no un mètode de barrera com el preservatiu», ha proclamat García aquest dimarts, durant la seva compareixença davant la Comissió de Sanitat al Senat.

Preguntada a aquest respecte, ha confirmat que, tot i que encara han d'analitzar-ho, Sanitat inclouria a «tots els joves» d'entre 14 i 22 anys, «que en principi han d'estudiar i no tenen feina», aclarint que la mesura no seguirà criteris de renda.

El seu departament ha aclarit que, de moment, «no es contempla» la finançament parcial dels preservatius per a la resta de la població, més enllà de la gratuïtat per a joves. «Estem estudiant la finançament començant per les franges a les quals més els afecta, que tenen menys poder adquisitiu i a les quals més els està afectant la transmissió de les ITS», ha afegit García, per a afegir que «és una mesura bàsica de salut pública».

Sobre el procediment, ha aclarit que seria a través de dispensació en farmàcies. «La idea és que es carregui a la targeta sanitària, sense necessitat de passar per un metge, com ja es va fer amb les mascaretes durant la pandèmia», ha explicat.

Així les coses, per millorar la prevenció de les ITS, Sanitat treballarà també en l'actualització de l'Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva «perquè l'educació sexual sigui un eix central que abordi totes aquestes qüestions no des de la por o la culpa».

«La salut sexual és una font de benestar per a tothom i necessitem que la població rebi una educació basada en la informació, l'honestedat, el consentiment i la cura en les relacions interpersonals», ha dit, afegint que, qui no entengui això, «és perquè habiten en un passat on la sexualitat era un tabú i la culpa era la norma».