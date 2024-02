Comuniquen a Dani Gallardo que ha d'entrar a la presó aquesta setmana

L'Audiència Provincial de Madrid ha donat tres dies al jove madrileny anarquista Dani Gallardo per a entrar a la presó, després que se li hagin esgotat tots els recursos per defensar-se. En cas que Gallardo no s'entregui, la justícia espanyola efectuarà una ordre de crida i cerca contra el represaliat, que va participar en les manifestacions contra la sentència del procés l'octubre del 2019 a Madrid.

En un comunicat, el Col·lectiu de Defensa de les Represaliades recorda que, com que la Llei d'Amnistia no està vigent, no s'hi pot acollir. A més, expliquen que s'han esgotat tots els recursos per part de la defensa i titlla l'estat de «feixista i únic terrorista». «El poble comença a pagar la repressió», denuncien.

Gallardo ja va passar tretze mesos en presó preventiva després d’haver estat detengut durant les protestes a Madrid contra la sentència del procés, i ara el tribunal vol que compleixi els dos anys i onze mesos que queden. Tot plegat per haver participat en la manifestació en solidaritat amb els presos polítics catalans i haver-se interposat entre un grup d’antiavalots que havia capturat violentament una amiga seva.