El Congrés exclou la traducció de les llengües cooficials a les seves reunions internacionals i a les sessions a porta tancada

La Mesa del Congrés ha aprovat aquest dimarts un acord sobre la implantació de l'ús de llengües cooficials en l'àmbit parlamentari i, en particular a les comissions. El text exclou la traducció de llengües cooficials en reunions de caràcter internacional, en les sessions que se celebrin a porta tancada i en les de les comissions mixtes (Congrés-Senat) que tinguin lloc a la Cambra Alta.

L'acord ha tirat endavant amb els vots a favor del PSOE i Sumar i el vot en contra del PP. L'assumpte s'ha debatut abans a la Junta de Portaveus, on Vox també s'ha posicionat en contra.

La dreta i l'extrema dreta ja varen rebutjar, el setembre passat, la modificació del Reglament que va donar via lliure a la utilització del català, el gallec i el basc. Aquesta va ser una de les condicions dels partits independentistes per votar n'Armengol com a presidenta de la Cambra i garantir una majoria progressista a la Mesa.

L'acord preveu que hi haurà traducció simultània, a més de les reunions del Ple i la Diputació Permanent, a les comissions que tinguin caràcter públic. És a dir, queden excloses d'aquesta mesura la Comissió de Peticions i la Comissió de l'Estatut dels Diputats, que es reuneixen a porta tancada, i també les ponències.

Tampoc hi haurà traductors a les reunions de la Comissió de control dels crèdits destinats a despeses reservades, coneguda com a «comissió de secrets oficials», ni a cap altra comissió que, per previsió legal o reglamentària, celebri les seves reunions amb caràcter secret. El mateix passarà amb les reunions preparatòries de les comissions de recerca a les quals es debatin els seus plans de treball.

Així mateix, a les reunions de caràcter internacional, com a viatges de delegacions davant organitzacions parlamentàries internacionals o visites de delegacions parlamentàries estrangeres, «únicament s'oferirà la traducció simultània o consecutiva entre el castellà i la llengua estrangera corresponent, en aquelles reunions per a les quals la Mesa hagi autoritzat les despeses d'interpretació».

Respecte de les reunions de les comissions mixtes, de les quals formen part tant diputats com senadors, es preveu que només es disposi de sistema de traducció simultània si la comissió es regeix pel Reglament del Congrés dels Diputats i la reunió es convoca a la Cambra Baixa. És a dir, si la reunió tengués lloc al Senat, no hi hauria traducció.

Perquè s'apliqui el sistema de traducció en una comissió haurà de sol·licitar-lo almenys un grup parlamentari abans de les deu del matí del divendres de la setmana anterior al de la celebració de la sessió.

A més, s'ha fixat l'ordre de prioritat que s'aplicarà per a poder disposar de traductors si se celebren més de tres sessions de comissió al mateix temps, prevalent-se aquelles en les quals es tramitin lleis. Després figuren, per aquest ordre, les compareixences del Govern, d'autoritats, la tramitació de proposicions no de llei i «altres assumptes».

A les sessions en les quals no hagi estat disponible el sistema de traducció simultània, el Diari de Sessions recollirà únicament les paraules pronunciades en castellà. Això sí, si algú ha utilitzat una llengua cooficial i ha facilitat traducció escrita al castellà, la publicació oficial recollirà aquesta traducció, «advertint que la veracitat d'aquesta és responsabilitat del diputat que hagués formulat la intervenció».

En qualsevol cas, en la reforma del Reglament del Congrés aprovada al setembre, es va establir que «de les sessions secretes s'estendrà acta taquigràfica, tant en la llengua en què s'haguessin pronunciat els intervinents com en castellà, l'únic exemplar del qual custodiarà la Presidència».

Fins a la implantació total del sistema de traducció en totes les sales de comissions, si se'n reuneixen més de tres alhora, en aquelles en què no hi hagi traductors els diputats que emprin altres llengües hauran d'autotraduir-se al castellà o bé lliurar a la Presidència la seva intervenció traduïda per escrit perquè pugui ser facilitada a tots els assistents.

De moment, el Congrés no ha avançat una data per a completar el procés d'implantació del sistema definitiu de traducció i accessibilitat al Congrés, que suposarà l'adequació de l'hemicicle, les comissions i altres àmbits de treball parlamentari «a la possibilitat d'ús i enteniment de les llengües oficials, així com a l'accés al llenguatge de signes i a sistemes d'alta llegibilitat i escolta per a persones amb problemes de visió, audició o altres».