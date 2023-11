El 64% dels nostres lectors consideren que l'acord entre el PSOE i Junts ajudarà a resoldre el conflicte polític

Majoria significativa. El 64,65% dels nostres lectors es mostren favorables a l'acord entre el PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez perquè és «una passa significativa per a la resolució del conflicte polític». Per contra, el 24,88% considera que és un pacte «que allunya Catalunya de l'objectiu de la independència». Finalment, el 10,47% consideren que és un acord «que trenca amb la igualtat de tots els ciutadans davant la llei».

Pedro Sánchez ha revalidat aquesta setmana el mandat per tornar a ser el president del Govern Espanyol. El PSOE governarà amb Sumar gràcies a l'acord d'investidura amb el PNB, Bildu, ERC, Junts, BNG i Coalició Canària. En total, una majoria de 179 vots favorables al Congrés espanyol.

L'acord més comentat per l'opinió pública espanyola Durant les darreres setmanes ha estat el pacte entre el PSOE i Junts. El pacte inclou una llei d'amnistia així com un seguit de mesures encaminades al reconeixement nacional de Catalunya. A més, s'introdueix la figura del mediador internacional i s'investigaran els possibles casos de 'lawfare'.

Aquest pacte, presentat també per Carles Puigdemont, ha encès els ànims entre la dreta i l'extrema dreta que consideren que el nou govern democràtic és «il·legítim». Tant PP com VOX han cridat a les mobilitzacions sota la premissa que el pacte és un «atac a Espanya». Un rebuig que també s'ha concretat en una ofensiva de la judicatura espanyola contra els acords.

D'altra banda, els sectors independentistes també han mostrat el seu recel al pacte considerant que allunya Catalunya de la via de l'alliberament nacional. És el cas de l'ANC que ha mostrat públicament el seu desacord amb els pactes arribats d'ERC i Junts amb les forces progressistes espanyoles.

Sigui com vulgui, de l'opinió dels nostres lectors es desprèn que una majoria està d'acord amb un pacte que pot significar una via de negociació entre Catalunya i Espanya i que pot ajudar a superar el conflicte polític.