[VÍDEO] Els sindicats de la Policia espanyola acusen Ortega Smith i VOX d'intentar dirigir i coaccionar les actuacions policials

Els sindicats de la Policia espanyola UFP, JUPOL i SUP han criticat amb duresa l’actuació del diputat de VOX Javier Ortega Smith que aquest dijous va «intentar dirigir i coaccionar les actuacions policials» durant la protesta a la seu del PSOE de Madrid.

No aceptamos ni actitudes violentas de ningún manifestante, ni abuso de la autoridad por parte de ningún agente.



La Ley nos obliga a todos.



El derecho a manifestarse pacíficamente en defensa de España y la Libertad, no es contrario al respeto al orden público. pic.twitter.com/dh6Fe8Cui1 — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) November 16, 2023

El sindicat JUPOL, lligat a l’extrema dreta, ha expressat que la seva actuació estava «fora de lloc» i que Ortega Smith «va parlar d'uns fets i un tipus penal inexistent. Necessitem precisament el contrari, una crida a la calma».

Per la seva banda, la Unió Federal de Policia (UPF) ha exigit a Ortega Smith que deixi de «coaccionar» els agents de la Policia espanyola desplegats a la seu del PSOE a Madrid. En un comunicat, el sindicat ha assenyalat que el de VOX, «en un to amenaçador i abusant de la seva condició de Diputat, va intentar dirigir i coaccionar les actuacions policials per a acomodar-les als seus interessos». Davant aquests fets, que consideren molt greus, han volgut avisar que «instrumentalitzar la tasca de la Policia, segons qui estigui darrere de les pancartes, és un greu error que, sens dubte, comportarà un cost polític per a VOX, com també ho està tenint per al Govern espanyol».

Finalment, des del Sindicat Unificat de Policia (SUP) han recordat a Ortega Smith que «fa anys que demanem la dotació de càmeres unipersonals per a tots els companys que intervenen en ordre públic. No tenim res a amagar» i li han retret que «la seva fiscalització apunta cap al suport als violents i terroristes urbans».