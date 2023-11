Plataforma per la Llengua: «Cal pressionar el nou Govern espanyol perquè compleixi amb l’oficialitat»

Després de la celebració d'una nova reunió del Consell d'Afers Generals del Consell de la Unió Europea, en què s'ha tractat, novament, de manera breu, el punt sobre la inclusió del català com a llengua oficial de la UE, la Plataforma per la Llengua ha instat el futur Govern espanyol que conformarà Pedro Sánchez les pròximes setmanes a complir amb aquesta qüestió.

L'ONG del català insisteix en la necessitat de condicionar l'executiu espanyol, ara que deixarà d'estar en funcions, perquè faci que l'oficialitat del català a la Unió sigui duta a una votació que en resulti favorable per unanimitat.

La Plataforma per la Llengua també lamenta, a més, que els terminis amb què ha operat la delegació espanyola s'hagin dilatat de manera injustificada, ja que ha fet una proposta a darrera hora que podia haver estat defensada per la presidència espanyola de la UE i analitzada pels estats membres.

L'entitat defensa que l'oficialitat ha de ser plena, i treballarà durant les pròximes setmanes perquè el català sigui acceptat en el marc de l'article 1 del Reglament 1/1958, tal com s'ha proposat als estats membres.

Plataforma per la Llengua reitera que, com que ja no estarà en funcions, el govern espanyol tindrà encara més força de negociació que abans per convèncer els estats, i que una semioficialitat com la proposada per al 2004 suposaria un incompliment del compromís adquirit a l'agost.

El 'Say Yes' continua movent persones amb projecció pública

L'entitat va iniciar al setembre, abans de la primera reunió del Consell de la UE per debatre la qüestió, la campanya 'Say Yes', adreçada als estats europeus perquè percebin la importància que té per als catalans aquesta decisió.

Des de fa tres setmanes, l'entitat publica cada dia a les xarxes socials fotos de persones amb projecció pública que mostren un cartell de suport a la campanya 'Say Yes'. Entre d'altres, hi col·laboren la futbolista Aitana Bonmatí; els periodistes Jordi Basté, Elisenda Carod, Nerea Sanfélix i Marc Giró; les cuineres Ada Parellada i Carme Ruscalleda; els cantants Lildami, Julieta i Panxo (cantant de Zoo), i les actrius Emma Vilarasau, Mont Plans i Júlia Bonjoch.