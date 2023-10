El 78% dels nostres lectors consideren que l'amnistia i el referèndum han de ser «condicions innegociables» per investir Pedro Sánchez

Majoria significativa. El 78,82% dels nostres lectors consideren que l'amnistia i el referèndum han de ser «condicions innegociables» per investir Pedro Sánchez, ja que «Junts i ERC han de pactar una solució efectiva del conflicte polític». Per contra, només el 21,18% dels nostres lectors s'hi mostren en contra i consideren que «l'amnistia i el referèndum no entren dins la Constitució espanyola».

Després de la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo ara és el torn de Pedro Sánchez. El fracàs del PP obre la porta a una possible investidura del candidat del PSOE amb el suport dels partits sobiranistes i independentistes. Una majoria de progrés que es pot concretar en un nou govern de coalició amb Sumar.

Ara bé, tant Junts com ERC han deixat clar que l'amnistia als represaliats és una condició necessària per a donar el seu vot afirmatiu. Des de l'esquerra espanyola es contempla aquesta possibilitat sempre que estigui «emparada» dins la Constitució espanyola. En aquest sentit, cal destacar la proposta d'amnistia presentada per Sumar que suposaria aplicar una amnistia àmplia al fets ocorreguts a partir de l'any 2013.

Però els partits independentistes catalans van, per ara, un pas més enllà i ja han aprovat una resolució en el Parlament de Catalunya a favor d'un nou referèndum d'autodeterminació. El PSC i el PSOE han mostrat la seva negativa a celebrar un nou referèndum, marcant una línia vermella que sembla que no estan disposats a travessar. Des de Sumar també s'han mostrat contraris a negociar la consulta de cara a la investidura i han exigit «responsabilitats» als partits independentistes.

Sigui com vulgui, dels vots dels nostres lectors es pot extreure que una àmplia majoria està d'acord amb l'amnistia i l'autodeterminació com a eines polítiques de l'independentisme per a poder donar el seu vot afirmatiu a Sánchez.