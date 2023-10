[VÍDEO] Manifestants ultraespanyolistes impedeixen que l'equip de TV3 pugui fer feina a Barcelona

Aquest diumenge ha tengut lloc a Barcelona una manifestació ultraespanyolista contra l'amnistia, convocada per Societat Civil Catalana. Segons fonts municipals hi han participat 50.000 persones, malgrat que l'organització assegura que n'eren 300.000.

La manifestació, a la qual hi han assistit el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el dirigent de la formació d'ultradreta VOX, Santiago Abascal, ha acabat amb una dona detinguda per atemptat contra l’autoritat i desordres públics.

Activistes antifeixistes s'han organitzat per protestar als carrers adjacents contra la presència de l’extrema dreta a la ciutat, que una vegada més ha exhibit simbologia feixista amb total impunitat.

Mentre corejaven càntics com «Puigdemont a prisión», alguns dels assistents han intentat impedir que els reporters de TV3 poguessin cobrir el que estava succeint al Passeig de Gràcia. Han increpat els periodistes i han intentat tapar l'objectiu de la càmera per impedir que enregistressin imatges, tal com es pot observar en el següent vídeo: