Prohens pronostica que hi haurà amnistia «i tot el que faci falta perquè Pedro Sánchez continuï a la Moncloa»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha apuntat aquest dimecres que hi haurà amnistia «i tot el que faci falta perquè Pedro Sánchez continuï a la Moncloa».

Així ho ha declarat davant els mitjans en l'obertura de l'Any Judicial a les Balears. Prohens s'ha referit als partits del Procés assegurant que «és el seu tarannà i la seva manera de fer política. Si ara toca amnistia, hi haurà amnistia. Si després toca referèndum, hi haurà referèndum».

Prohens també ha traslladat la seva preocupació per la reclamació que ha fet Catalunya del deute històric, alertant que sempre que hi ha una negociació dins del sistema de finançament «els grans perjudicats són els ciutadans de les Balears».

La cap de l'Executiu ha aprofitat per destacar el paper d'un Alberto Núñez Feijoó «deixant molt clar que no tot val per a arribar a la Moncloa», i ha agraït l'esment que va fer el seu candidat a la compensació de la insularitat.