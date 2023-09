[VÍDEO] Intoleràcia i espanyolisme al Congrés: Els diputats de VOX abandonen el ple en sentir parlar gallec

Aquest dimarts és un dia històric al Congrés espanyol. Per primera vegada, gràcies a la pressió dels grups independentistes, s'hi pot intervenir en català, gallec i basc sense ser cridat a l'ordre.

No obstant això, ha ocorregut uns fets lamentables però esperables: els diputats d'extrema dreta han mostrat la seva intolerància a tot allò que no sigui espanyol. Així, el grup parlamentari de VOX ha abandonat l'hemicicle quan el diputat del PSOE José Ramón Gómez Besteiro ha iniciat la intervenció en gallec. En sortir, tots els diputats ultres han dipositat els auriculars per a la traducció simultània a l'escó del president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez.