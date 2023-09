L'ANC aplega 800.000 persones a la manifestació per la Diada Nacional de Catalunya, però la Guàrdia Urbana tan sols n'enregistra 115.000

Aquest 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya ha generat, un any més, controvèrsia pel que fa a les xifres de participació en la manifestació organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Segons l'entitat, aproximadament 800.000 persones han omplert els carrers de Barcelona per reivindicar la independència de Catalunya. Per contra, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha difós una xifra significativament menor, anunciant només 115.000 persones registrades com a participants.

Els organitzadors també han denunciat que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha «incomplert» els talls de trànsit que s'havien pactat.

La manifestació ha comptat amb 4 columnes:

La primera, País , ha denunciat el dèficit en infraestructures, amb el servei de Rodalies com a màxim exemple.

, ha denunciat el dèficit en infraestructures, amb el servei de Rodalies com a màxim exemple. La segona, Llibertat , ha reclamat la independència judicial des de la Ciutat de la Justícia.

, ha reclamat la independència judicial des de la Ciutat de la Justícia. La tercera, Sobirania , ha reivindicat la independència econòmica davant la seu d'Hisenda.

, ha reivindicat la independència econòmica davant la seu d'Hisenda. La quarta, Llengua i la cultura, defensava la preservació del català i de la cultura catalana.

Al final del recorregut, han rebatejat la Plaça d'Espanya amb el nom de plaça del Primer d'Octubre «per esborrar tot rastre de les imposicions espanyoles i recordar aquesta data cabdal de la història de Catalunya».