Una setmana decisiva per a la política espanyola

El Congrés espanyol dels diputats viurà aquesta setmana una jornada decisiva per a la futura governabilitat. Després de les eleccions estatals del 23J, dia 17 es constitueixen les Corts amb una primera prova de foc: la constitució de la Mesa del Congrés.

El PP i el PSOE pugnaran per aconseguir la presidència de la Mesa, com a primera mostra de control de poder de cara a una possible investidura. El partit de Núñez Feijóo vol fer valdre la seva majoria, tot i que insuficient, per aconseguir la presidència, però a banda del suport de l'extrema dreta de VOX, també necessitaria el suport del PNB. Per ara, els nacionalistes bascos semblen optar per l'opció de la presidència del bloc d'esquerres.

Però el partit que lidera Pedro Sánchez no ho té gaire més senzill. Necessita el suport, tant sí com no, d'ERC i Junts per a poder optar a presidir la cambra. Tot i que es parla de negociacions, no ha transcendit encara quina serà la postura dels independentistes, en especial la de Junts.

El PSOE sembla disposat a permetre la constitució de grups propis dels partits l'independentisme i vertebrar, com proposa Sumar, una Mesa àmplia i de caràcter «plurinacional». En aquest context, els mitjans de comunicació de Madrid apunten la possibilitat que Francina Armengol sigui la candidata a presidir la cambra després de la renúncia a la reelecció de Meritxell Batet. L'expresidenta del Govern i diputada per les Balears no afirma ni nega res amb rotunditat.

Sigui com vulgui, el partit o blocs de partits que controlin la presidència del Congrés espanyol tindran a les seves mans el poder de controlar l'activitat parlamentària, condicionant i determinant el funcionament de la cambra durant la legislatura. Una legislatura que dependrà dels equilibris aritmètics de forces.

De fet, la constitució de la Mesa és només el primer pas. Després toca la possible investidura de Feijóo o Sánchez. Un escenari complicat per als dos candidats amb una única certesa: la força determinant de l'independentisme català i en especial de Junts, que té la clau de la governabilitat de l'Estat espanyol. Les pròximes setmanes seran intenses i políticament molt interessants.