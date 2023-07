Ciutadans no descarta presentar-se si es repeteixen les eleccions generals

El líder a Catalunya del partit espanyolista Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha assegurat que si es tornen a repetir les eleccions generals per manca d'acord, «arribat el cas, el valorarem i en absolut descartem la possibilitat de concórrer a unes pròximes eleccions».

Així ho ha defensat aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament català, on ha afirmat que el partit «té recursos econòmics i està preparat per a fer el que calgués fer».

Carrizosa ha assegurat que l'opció que Ciutadans representaria al Congrés espanyol «evitaria el bloqueig que practiquen les 'minories separatistes'».

Després de la jornada electoral del passat 28 de maig, que va suposar una gran derrota per a Ciutadans al no obtenir cap representació, l'executiva del partit va decidir no presentar-se a les eleccions del 23 de juliol.