Feijoó surt reforçat a Galícia, però la ultradreta no hi té cabuda

El Partit Popular de Feijoó ha sortit reforçat a Galícia en les eleccions generals d'aquest 23 de juliol, assolint 13 diputats, tres més que als comicis de 2019.

El PSOE de Galícia, com a segona força, queda amb 7 representants al Congrés espanyol. Els socialistes han celebrat «haver estat capaços de frenar l'entrada de l'ultradreta al govern d'Espanya».

Sumar obté la tercera posició, amb 2 escons, i el BNG n'assoleix 1.

La portaveu del Bloc Nacionalista Gallec, Ana Pontón, ha declarat, esperançada, que la formació té la voluntat d'afavorir un govern alternatiu al de PP-VOX. «Volem avançar en drets i també volem que l'agenda gallega conti. Els gallecs i gallegues, hagin votat o no al BNG, saben que defensarem els interessos del nostre país». També ha exposat que «en el que depengui del BNG, no es produirà una altra convocatòria electoral. Ens felicitem perquè avui la dreta i l'extrema dreta masclista i xenòfoba no sumen».