França crema: cinquena nit d'aldarulls provocats per l'assassinat d'un adolescent a mans de la policia

L'Estat francès viu un nou episodi de les revoltes cícliques dels barris empobrits de les perifèries de les grans ciutats. El detonant, aquesta vegada, ha estat l'assassinat a sang freda d'un adolescent per part d'agents de la policia.

Aquesta nit és la cinquena que hi ha hagut importants aldarulls a per la mort de Nahel, el jove de 17 anys a qui un policia va disparar al pit dimarts quan fugia d'un control policial i que ha estat enterrat a Nanterre, on vivia, aquest dissabte.

Les protestes s'han concentrat, sobretot, a París, Lió i Marsella, on s'han reforçat les mesures de seguretat, però també a ciutats com Niça o Estrasburg.

El govern ha tornat a desplegar 45.000 efectius per tot el país, incloses unitats d'elit, tancs blindats i helicòpters, especialment a les grans ciutats i als barris perifèrics de París, on s'han repetit la crema de vehicles i mobiliari urbà i les escenes de vandalisme. A París i l'extraradi de la capital s'han desplegat un total de 7.000 agents.

L'últim balanç del Ministeri de l'Interior, aquest diumenge al matí, parla d'almenys 719 arrestos a tot el país i 45 policies i gendarmes ferits --en cap moment no s'han donat xifres de possibles manifestants ferits--.

El ministre de l'Interior, Gérald Darmanin ha assegurat, en una piulada al seu compte de Twitter, que ha estat una nit «més tranquil·la» gràcies «a l'acció contundent de les forces de seguretat». Així i tot, s'han comptabilitzat 577 vehicles cremats, 74 edificis incendiats i 871 incendis al carrer, en barricades o mobiliari urbà. També s'ha atacat un total de 26 comissaries i casernes de la Gendarmeria o de la policia local.

A més, la policia també investiga com a temptativa d'assassinat l'incendi intencionat del domicili de l'alcalde de l'Haÿ-les-Roses, al sud de París.

El president francès, Emmanuel Macron, ha decidit ajornar la visita que començava aquest diumenge a Alemanya per la gravetat dels aldarulls que, tot i que han baixat d'intensitat, segons l'executiu francès, encara mantenen la seva força. Sobretot als barris perifèrics de les grans ciutats, on els joves migrants de tercera o quarta generació no veuen cap futur.