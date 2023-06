La Policia espanyola ofereix vacances a canvi de detenir immigrants els caps de setmana

Segons ha donat a conèixer el Diario Vasco, la Policia espanyola al País Basc va posar en marxa un sistema de bonificacions a canvi de detenir immigrants a Irun durant els caps de setmana.

Així, per un detengut el cap de setmana s'aconsegueixen tres dies de compensació, per dos, quatre, i per deu, cinc dies.

L'ordre ha estat denunciada pel sindicat Jupol:

Hola 👋🏻 @policia ‼️



La prestación del servicio 👮🏻‍♂️ en la modalidad de incidencias, está debidamente regulada.



Pues parece que en #Irún , o no se han actualizado…. o se está “empujando” para aumentar el número de detenidos por EXTRANJERÍA desde la Jefatura de la Brigada pic.twitter.com/FHOlrS7QQB — Jupol Guipuzcoa (@Jupol_Guipuzcoa) June 6, 2023

La prefectura superior de la Policia espanyola del País Basc ha eliminat ja aquesta ordre que animava els agents de la brigada d’estrangeria i fronteres a detenir immigrants per a aconseguir dies lliures.