Sumar vol absorbir el milió de vots dels vuit partits de l'Acord del Túria per a les eleccions espanyoles

Sumar, el projecte que impulsa la vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, s'ha registrat com a partit instrumental de cara a les eleccions estatals, amb l'objectiu de «facilitar la confluència entre les diferents formacions d'esquerra i la societat civil».

Així ho han traslladat fonts del partit, que expliquen també que es va informar tots els partits amb què es conversa per a crear una candidatura d'unitat i que varen donar el seu vistiplau a aquesta iniciativa, com apunten també altres fonts vinculades a formacions implicades en el procés.

D'aquesta manera, expliquen que la denominació concreta registrada al Ministeri de l'Interior és 'Movimiento Sumar' i que la fórmula de partit instrumental serveix per a «poder garantir la participació de persones independents i professionals a la confluència».

Sumar ha difós també a les seves xarxes aquesta decisió i remarquen que avancen «en una confluència amb totes les persones que comparteixin l'horitzó de país».

Respecte a aquesta confluència, el partit Esquerra Unida ja ha deixat ben clar que s'uneix a Sumar: «Només des de la suma d'organitzacions polítiques i la societat civil podrem construir una alternativa de país seriosa, il·lusionant i intel·ligible. Sumar i la candidatura de Yolanda Díaz són la millor oportunitat per oferir aquest projecte de país i guanyar les eleccions generals».

A més, el mitjà Público ha explicat aquest dimarts que els vuit partits d'esquerres que conformen l'Acord del Túria (Compromís, MÉS per Mallorca, Més País, la Chunta Aragonesista, Verds Equo, Projecte Drago, Coalició per Melilla i Moviment per la Dignitat i la Ciutadania de Ceuta), estan en negociacions amb Díaz per a concórrer plegats a les eleccions.

Aquests vuit partits d'esquerres territorials varen obtenir a les eleccions autonòmiques del passat diumenge passat un poc més d'un milió de vots (1.073.070) a les set comunitats en què varen concórrer.

Tot i que és cert que encara hi ha negociacions en marxa, la direcció de la coalició valencianista Compromís ja ha anunciat que volen encapçalar el projecte de Yolanda Díaz al País Valencià; decisió que la militància i una part de la coalició titlla d'unilateral.

Segons la notícia de Público, el destí de Sumar a les Illes Balears estaria en mans de MÉS per Mallorca. No obstant això, la formació ecosobiranista ja va presentar una marca estable junt a Més per Menorca i Ara Eivissa -Ara Més- per a concórrer a les eleccions espanyoles i, el passat mes de febrer, Ara Més va desmentir la participació dels seus partits en el projecte de Yolanda Díaz: «No és el seu objectiu, en cap cas, participar en operacions d'àmbit estatal».

Més recentment i ja després de les eleccions autonòmiques, el secretari general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha estat demanat per aquest tema i ha assegurat que Ara Més es presentarà a les eleccions espanyoles: «Nosaltres ara fa un any i mig que vàrem constituir Ara Més com a espai de participació supraautonòmic i, per tant, serà en aquest espai que prendrem aquestes decisions. El que és segur és que Ara Més concorrerà a les eleccions estatals. La fórmula exacta ja ho decidirà. En qualsevol cas, pels propis estatuts d'Ara Més, puc dir que no serà dins una candidatura d'àmbit estatal. Una altra cosa és que es puguin establir complicitats i sinergies». Caldrà veure, per tant, quina és aquesta «fórmula exacta» i quines de les vuit formacions territorials de l'Acord del Túria s'integren a Sumar. De moment, podem veure a les xarxes socials que el tema genera interès:

O dit d'una altra manera 👉🏼 https://t.co/zzkAWW2ZEM — Josep Ferrà (@JosepFerra) May 31, 2023