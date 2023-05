Ciutadans es reuneix d'urgència i contempla no presentar-se a les eleccions generals

El secretari general de Ciutadans, Adrián Vázquez, ha anunciat aquest dilluns que l'executiva del partit espanyolista ha convocat per al pròxim dimarts 30 de maig una reunió d'urgència i no descarten no concórrer a les eleccions generals de juliol que ha anunciat Pedro Sánchez.

La jornada electoral del passat 28 de maig va suposar una gran derrota per a Ciutadans, que no ha aconseguit obtenir representació. Segons ha explicat Vázquez, l'executiva havia convocat el Comitè Nacional per a dilluns que ve, però han decidit avançar la reunió després d'això.

El secretari general també ha afegit que en estar la situació actual tan polaritzada «l'espai ideològic del centre és el que més pateix». Per la seva banda, la portaveu del partit i coordinadora a les Balears, Patricia Guasp, també ha insistit a situar el partit al «centre liberal» i ha assegurat que el projecte que defensa Ciutadans «és el més necessari en aquest país».