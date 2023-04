L’objecció de consciència a les despeses militars o com negar-se a finançar guerres i mantenir exèrcits

Col·lectius antimilitaristes i de pau d’arreu de l’Estat espanyol promouen any rere any l’objecció fiscal a la despesa militar. Cal recordar que segons dades del SIPRI -Stockholm International Peace Research Institute-, l'Estat espanyol se situa en el 17è lloc del rànquing mundial en despesa militar i 7è en exportació d’armes.

Per això, Ecologistes en Acció de Catalunya ha volgut sumar-se a aquesta reivindicació de l'objecció fiscal. «Malgrat l’augment de la pobresa constant a l’Estat espanyol, una inflació desbocada i una pèrdua constant del poder adquisitiu de la classe treballadora, l’Estat ha elevat un 11,28 % la despesa militar respecte del 2022. Potser (i tant de bo) demà s’acabi la guerra a Ucraïna, però el problema no s’haurà acabat perquè se seguiran fabricant i exportant armes», han explicat.

«L’armamentisme va contra la vida, i no només quan s’utilitza en conflictes, sinó amb la seva sola producció, donat que accelera l’esgotament de materials i embornals imprescindibles per al manteniment de la vida», remarquen.

A més, assenyalen que l'Estat espanyol continua apostant per incrementar la despesa militar amb els nostres impostos, sense demanar-nos si hi volem col·laborar. Per això, fan una crida als «objectors que no creuen en les armes ni en els exèrcits» a usar la declaració de la renda per a reclamar que els nostres impostos no siguin usats per al manteniment de l’estructura militar i en detriment de despesa social.

En què consisteix l'objecció fiscal?

L’objecció de consciència a les despeses militars o objecció fiscal (OF) és un acte de desobediència civil per a mostrar la negació a col·laborar amb l’Estat en la preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar. Es tradueix en desobediència activa en el moment de fer la declaració de la renda.

Hi ha perill de represàlies?

La pràctica de l’OF a la despesa militar, ara per ara no està regulada –no és il·legal ni legal- dins les lleis tributàries.

«El màxim que Hisenda podria reclamar és la quantitat desviada més els interessos de demora (5-7 % segons temps transcorregut). En alguns casos ha intentat presentar una sanció del 50 % d’aquesta quantitat objectada i han estat al·legats. Però en els tres últims anys s’està reclamant als objectors i objectores pels imports objectats durant els últims 4 anys, la qual cosa pot arribar a suposar quantitats elevades. El propòsit és clar: fer desistir qui es plantegi aquesta opció», remarquen.

Per això, des del 2021 es proposa fer l’objecció fiscal per 1, 5 o 10 euros. Per descomptat que aquestes petites quantitats no són les que l'Estat destina dels nostres impostos a mantenir l’estructura militar, però igualment serveix per a reclamar el dret de consciència de la ciutadania a no col·laborar en el manteniment de l'exèrcit i les seves conseqüències. L'objectiu és «evitar que les reclamacions d'Hisenda generin un entrebanc econòmic per a continuar reclamant el nostre dret, a la vegada que pot obrir la porta que altres persones s’animin a seguir la nostra lluita», assenyalen.

Com cada any, el Centre Delàs ha publicat una guia pràctica per a l'objecció fiscal a la despesa militar.