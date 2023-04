L'antifeixisme condemna la concentració falangista de Madrid en homenatge a Primo de Rivera

Càntics, simbologia i salutacions feixistes. Aquest dilluns s'han reunit grups de falangistes davant del cementiri de San Isidro a Madrid, on han estat traslladades les restes de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange.

Els falangistes s'han congregat davant les portes del cementiri per homenatjar la figura de Primo de Rivera, coincidint en el 120è aniversari del seu naixement. Entre altres càntics, s'ha pogut sentir el 'Cara al sol'.

Diverses persones han condemnat a les xarxes socials la impunitat amb què se'ls ha permès fer apologia al feixisme, en un país que se suposa democràtic.

Tots el governants de l’Estat, siguin del PSOE o del PP que tenen a Alemanya com a exemple, per qué no la imiten i prohibeixen la salutació, feixista, la bandera amb la gallina i el cara al sol? Estic segur que aquesta mesura seria ben acollida per la majoria de la ciutadania