El BOE deroga la Constitució espanyola per error

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha derogat per error aquest dimecres al matí la Constitució espanyola.

Segons ha explicat portal Confilegal, no és la primera vegada que passa. A part de la carta magna, també es varen derogar la llei d’enjudiciament civil, el codi penal, el codi civil, el text refós de l’estatut dels treballadors, la llei de seguretat social, la llei reguladora de la jurisdicció social, el text refós de la llei concursal i la llei del règim jurídic del sector públic.

No obstant això, aquest error no té cap efecte jurídic, atès que la base de dades és merament informativa.

«El problema és que no és la primera vegada», explica a Confilegal Ángel Gandoy, director comercial d'Iberley. «No fa gaire va passar una cosa semblant. Els vàrem avisar via email, ens varen donar les gràcies i ho varen corregir. En aquesta ocasió hem fet el mateix. Els enviam les captures immediatament. Dues hores més tard ens varen contestar donant-nos les gràcies. Des del meu punt de vista, aquest error és molt greu. El BOE no pot ni deu permetre-s'ho perquè és el referent principal», ha remarcat.