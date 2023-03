Investigat un segon alt càrrec de la Guàrdia Civil per la trama de les obres a les casernes

El País ha revelat aquest divendres que el tinent general de la Guàrdia Civil Pedro Vázquez Jarava fa mesos que és investigat per la manipulació de l’adjudicació de gairebé 200 obres de manteniment en casernes de 13 comandàncies. La corrupció continua així ben present a les altes esferes de la Guàrdia Civil.

El Ministeri de l'Interior espanyol va cessar dimecres el coronel cap de la comandància de Tenerife, José María Tienda, per presumptes irregularitats en les contractacions per les obres de les casernes. Ell hauria donat l'ordre que totes les obres es fessin amb la mateixa persona, un empresari vinculat amb el cas Mediador. Parlam de gairebé un milió d'euros només a Tenerife.

El coronel José María Tienda va ser un alt comandament de la Guàrdia Civil, màxim responsable de l'Institut Armat a Santa Cruz de Tenerife des del 2017. No obstant això, el coronel cessat és només una peça més de l'engranatge de tota la trama. El coronel era una de les persones de confiança del general Francisco Espinosa Navas. Al sumari, es veu que tots dos mantenien converses de manera habitual. A més, va ser ell qui el va presentar al constructor Ángel Ramón Tejera de León. Però per damunt de tot hi hauria un alt comandament més: el tinent general Pedro Vázquez Jarava.

Vázquez Jarava, que ja s'ha jubilat, fins el 2018 va ser responsable de la Subdirecció General de Suport, un dels càrrecs més importants dins la jerarquia de la Guàrdia Civil perquè gestiona els seus recursos financers i patrimonials. En aquest mateix cas, la justícia també investiga el tinent coronel Carlos Alonso, cap de la comandància d’Àvila.

El tinent general és investigat per delictes de tràfic d’influències, prevaricació administrativa, suborn, falsedat documental i malversació. En el punt de mira hi ha 193 contractes per valor de 3,3 milions d’euros, que es van adjudicar entre el 2014 i el 2019.