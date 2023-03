El Congrés espanyol votarà la proposta de Més per Menorca perquè les comunitats autònomes puguin limitar el preu del lloguer

El Congrés espanyol votarà el proper dimarts la presa en consideració de la Proposició de Llei que es va aprovar al Parlament, a proposta de Més per Menorca, i que té per objectiu canviar la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) perquè les comunitats autònomes puguin regular el preu del lloguer.

El diputat Josep Castells, que viatjarà a Madrid per a defensar la iniciativa, ha recordat que la proposta es va aprovar ara fa prop de mig any a la Cambra balear amb el suport dels grups del Govern i que, per tant, espera que el PSOE «també sigui valent a Madrid i voti a favor d'una mesura que de ben segur contribuiria a la solució del problema de l'emergència habitacional que patim a les Illes Balears», on un lloguer no baixa dels 900 euros i on una habitació en pot arribar a costar 700. Cal destacar que, en els darrers set anys, els lloguers s'han disparat en un 70% a l'arxipèlag.

Més per Menorca ha fet èmfasi, a través d'un comunicat de premsa, que el seu partit, amb només dos diputats al Parlament, ha fet arribar més iniciatives a Madrid que no els vuit diputats d'altres partits que són al Congrés espanyol en representació de les Illes Balears.

Els menorquinistes defensen, doncs, que siguin els diferents governs autonòmics els qui puguin regular els preus dels lloguers, atès que, d'una banda, són aquests els competents en matèria d'habitatge; i, per altra banda, l'emergència habitacional és més intensa a les Illes Balears que a altres llocs de l'Estat, per la qual cosa convé donar-hi solucions des de la proximitat.

Aquesta iniciativa intenta superar els problemes d'inconstitucionalitat que podria provocar la regulació dels preus del lloguer per part de les comunitats autònomes esgrimits pel Tribunal Constitucional per anul·lar la llei catalana que regulava els preus dels lloguers i que va demostrar que era una mesura factible i amb un impacte real. La Proposició de llei impulsada per Més per Menorca arriba al Congrés espanyol en un moment de bloqueig entre PSOE i Unidas Podemos, precisament, per la Llei d'habitatge estatal.