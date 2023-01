Pablo Hasél denuncia la suspensió d'una prova mèdica per les vexacions dels Mossos

El raper Pablo Hasél, empresonat d'ençà del 16 de febrer de 2021, no s'ha pogut fer una colonoscòpia després de ser vexat pels Mossos d'Esquadra, que no li han volgut treure les manilles ni deixar-lo sol amb el metge.

Després que, al mes de novembre, Hasél ja denunciàs la vulneració del seu dret d'intimitat, la prova va ser reprogramada per a aquest dimarts, 17 de gener. Però, tal com ha publicat el diari VilaWeb, novament no s'ha pogut fer per mala praxi policíaca.

«Els Mossos, quan han anat a buscar-lo, han dit que 'no perdrien el contacte visual ni un segon per la seguretat del personal sanitari'. S'han negat a no estar presents a la consulta o estar darrere d'un paravent. Han vulnerat, per segona vegada, el seu dret a la intimitat», ha comunicat a través d'una piulada la Plataforma Antirrepressiva de Ponent.

La plataforma ha acusat Esquerra de ser responsables de la situació. El dia 3 de gener, l'advocada del raper, Alejandra Matamoros, ja va denunciar en una entrevista el «servilisme d'ERC amb allò que demana l'estat espanyol» i la seva manca de sensibilitat.