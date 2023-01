[AUDIOVISUAL] Fins a 15 implicats en el cas de corrupció 'Gurtel' han mort: pura coincidència?

Fins a 15 persones implicades en el cas de corrupció anomenat 'Gürtel' han mort, moltes d'elles en estranyes circumstàncies.

Rafael Naranjo, Miguel Blesa, María José Alcón, Rita Barberá, Leopoldo Gómez, Isidro Cuberos, María del Mar Rodríguez Alonso, José Martínez Núñez, Francisco Sánchez Arranz, Álvaro Lapuerta, Antonio Pedreira, Juan Pérez Mora, José Luis Huerta Valbuena, tots ells peces importants del cas han mort. Cal afegir-hi els nom de Tomás Villanueva i Enrique Olivares que han patit greus problemes de salut.

El Cas Gürtel és una presumpta xarxa de corrupció vinculada a la direcció estatal del Partit Popular a l'època de José María Aznar i a alts càrrecs de diferents comunitats autònomes governades pel PP. Aquesta xarxa estava encapçalada per l'empresari Francisco Correa i dos dels seus homes de confiança, Pablo Crespo i Antoine Sánchez, que haurien establert un suposat conglomerat de negocis per nodrir-se de fons d'entitats públiques, en particular d'alguns ajuntaments i comunitats autònomes, com ara la de Madrid i la del País Valencià.

Amb motiu de la sentència del Cas Gürtel del maig de 2018 el PP esdevingué el primer partit polític condemnat per corrupció a Espanya.

Aquest és l'audiovisual que s'ha fet viral per les xarxes: